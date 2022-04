Dany BEAUVOIS

Bénéficiant de plus plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur de la restauration et du Retail, qui sont tout deux des secteurs avec clientèle exigeante, je recherche une nouvelle mission me permettant de mettre à profit mon professionnalisme ainsi que mes qualités techniques et humaines.



Mon expérience chez "FOSSIL", concepteur, fabriquant horloger et maroquinier américain, m'a permis durant les 4 dernières années de développer mon Management tout en m'occupant du commerce et de la Gestion du magasin .



L’analyse du business, les objectifs, les tendances, le trafic et l'encadrement d'équipe sont des points qui me sont très familier.



De plus mon sens du contact me permet de m’adapter aisément au sein d’une équipe de travail. Méthodique et organisé, je sais me montrer efficace et productif.



Mes compétences :

Microsoft Office