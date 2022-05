Après avoir suivi une option lourde en Cinéma AudioVisuel au lycée Louis et Auguste Lumière, je me suis dirigé vers une filière plus axée sur la création d'image numérique.

J'ai donc suivi une formation de 3 ans en Conception 3D/VFX à l'école Aries E.S.I 3D, pouvant mêler mes passions à mon travail: Photographie, cinéma, théâtre, dessin ainsi que toutes autres formes de créations artistiques.

Cette formation m'a permis de maîtriser certains logiciels 2D et 3D tels que:

Photoshop / After Effect / Première / 3DS Max / Maya / Nuke / Zbrush

/ Vray



Pour voir mes créations, je vous invite à vous diriger vers mon blog.

http://sandro-be.blogspot.com/



Sandro Bertchi

:)



Mes compétences :

Photoshop CS4/5

Motion Design

Éclairage

Texturing

Modélisation

Compositing

3D

Maya

Infographie

Graphisme

Rendus 3D

3D Studio Max

Adobe After Effects

Vray