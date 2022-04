Dany BOUCHER

Commerciale sédentaire depuis 15 ans dans des sociétés d'envergure, mes principales missions sont les suivantes:

- répondre aux appels entrants et prospecter de nouveaux clients;

- établir rapidement des devis et les négocier avec divers interlocuteurs;

- rédiger les réponses aux appels d'offres et établir les liens avec les services Finance, Logistique, Support pour les déploiements

- closer les affaires en faisant appel si besoin à un commercial terrain ou d'autres ressources internes.

- suivre les clients et pendre le relais des commerciaux terrains afin que ceux ci se concentrent sur de nouveaux deals et clients.



Mes compétences :

Commercial

Commercial sédentaire

Hardware

Vente

Négociation