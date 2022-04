Dany GEIGER

Alinéance est une structure spécialisée dans les domaines du management et de la cohésion des équipes, depuis 2011

Nos clients :

- Dirigeants, managers, équipes d'encadrement

- Salariés amenés à prendre des responsabilités

- Femmes et hommes en remise en question professionnelle (sur recommandation uniquement)



Je crée, développe, m'applique particulièrement à construire une relation durable avec nos clients et partenaires.

J'anime également un club APM "Centre Alsace Europe" , composé d'une vingtaine de dirigeants/ entrepreneurs.



Dans le cadre de ma responsabilité sociétale, je m'implique aux côtés du Réseau Étincelle, qui vise à remobiliser des jeunes sortis du système scolaire (Déléguée territoriale Alsace).





contact@alineance.com

www.alineance.com

port 06 26 21 52 27



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Animation d'équipe

Coaching

Conseil

Gestion du changement

Leadership

Management

Ressources humaines

Team building

Formation