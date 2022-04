Dany LARUELLE

Fort de 14 années passées dans le monde très complexe et très riche de la microélectronique, j’ai acquis une solide expérience de l’industrie et notamment dans les domaines de la gestion de projet, de la qualification des procédés de fabrication, de l’amélioration continue, et du test électrique. Mon souhait professionnel est de continuer à mettre à profit mes compétences de gestion de projet dans ce milieu séduisant de la fabrication industrielle.



Mes compétences :

Suivi, contrôle et amélioration rendements

Méthodes, FMEA, DOE, PDCA, 5S, 8D

Anglais, tableurs windows

Gestion de projet industriel