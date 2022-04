Bonjour,



Groupe RHE est basé en Espagne, en Tunisie et en Algérie. Votre territoire est représenté par RHE France.



Nous sommes fabricant de solutions solaires professionnelles depuis 2000.

Toutes nos solutions solaires sont de qualité et à prix agressif. Elles sont complètes, testées et garanties.



Nos pompes solaires sont alimentées par des moteurs triphasés 380V, moins d'entretien, par les câbles et par les robustes.

En passant, nous sommes descendus plus profond, jusqu’à 500m avec de forts débits d’eau.





La technologie MPPT RHE offre d´excellentes performances. Nos onduleurs ne sont pas des variateurs de fréquence configurés pour un réseau électrique.

Mais des onduleurs spécialement construits pour fonctionner sur champ solaire.

Ils sont étanches et peuvent être installés sous les panneaux solaires.



RHE fabrique aussi des Générateurs d’électricité photovoltaïque sur des sites raccordés ou isolés.



Pour plus d´information merci de consulter nos sites web: http://www.rheconcept.com & http://www.rheconcept.net





Par ailleurs nous sommes à la recherche de distributeurs professionnels expérimentés en solaire.

Pour toute demande merci de contacter messagerie à: info@rheconcept.com



Pour vos projets une équipe d´ingénieurs est à votre service pour vous renseigner. Vous pouvez contacter: solar.rheconcept@gmail.com



Dans la perspective de notre collaboration, j'attends avec promptitude votre réponse.



Sincères salutations.



M. Dany LELLU

Agent RHE France chez Concept RHE Espagne

+33 (0) 9 52 54 02 18

+33 (0) 6 15 47 83 62

Skype: dany.lellu



Téléphone Espagne: +34 937 95 41 33



rheconcept.com

Welcome to RHE Groupe

rheconcept.com



Mes compétences :

Batterie

ECLAIRAGE

Pompes

Onduleurs MPPT

Fours micro-onde

Solutions solaires