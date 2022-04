Erwan ALLENOU

J'ai rejoint le groupe Hilti il y a 9 ans.

Les valeurs de ce groupe sont les miennes à savoir: L'intégrité, le courage, le travail en équipe .



Après avoir géré une agence HILTI 1 an , un portefeuille Grands Comptes en Plomberie Electricité pendant 4 ans sur la région de Marseille puis développé et géré le portefeuille France de 60 acteurs PV environ pour HILTI SOLAR EMEA ,me voici à la conquête d'un nouveau challenge :

développer un portefeuille client sur la région Vaucluse pour Hilti France dans le secteur aménagement et finition intérieure avec des applications comme le bardage rapporté , les ETICS ..etc..



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Communication

Commercial

Vente

Industrie

Grands comptes

Solaire

Allemand

Anglais