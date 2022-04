Dany MERCIER

OWEGA est un bureau d’étude thermique et technique pluridisciplinaire intervenant dans des missions touchant l’ensemble des corps d’état du bâtiment.



OWEGA intervient sur des projets de logements collectifs ou individuels, sur des bâtiments tertiaires ou de type ERP, partout en France, en neuf comme en rénovation.



OWEGA propose les prestations suivantes :

- Etudes Thermiques RT2012 / Attestation Bbio

-Audit énergétique

- Etudes Techniques et Etudes de Faisabilité

- Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

- Diagnostic Amiante

- Diagnostic Accessibilité

- Diagnostic Métrage Surface Plans

- Bilan Patrimoine Habitat (BPH)

-Diagnostic Technique Global (DTG)



OWEGA est en cours d’obtention des qualifications OPQIBI 1905 Audit énergétique et 0901 Diagnostic amiante avant travaux.



contact@owega.net

www.owega.net



