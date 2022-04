Dany PRADELLE

Technicien en construction navale depuis plus de 33 ans, ma spécialité était plus dirigée vers le navire professionnel et plus particulièrement en polyester.



En tant que directeur technique associé du Chantier Naval Croisicais, j'étais en charge des études architecturales complètes des navires, et de l'établissement du cahier des charges avec le client jusqu'à la livraison.



En outre, je gérais également la partie commerciale, plus particulièrement les navires construit pour des clients d'outremer ou étrangers.



Enfin, je participe depuis de nombreuses années à différentes commissions techniques chargées de faire évoluer les réglementations de sécurité.



Riche de ce parcours, j'ai ouvert en janvier 2013 la société C2EM (Conseil Etudes Expertise Maritime) à Nouméa, en Nouvelle Calédonie.



Mes compétences :

Expertise maritime

Architecture navale

Construction navale

Matériaux composites

Nautisme