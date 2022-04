Carine PRADELLES

J'ai construit mon parcours professionnel dans un contexte de polyvalence ce qui me donne aujourd'hui des atouts pour occuper des postes à responsabilités.



Par ailleurs, mon intérêt et mon engagement pour le développement durable m'ont amenée à parfaire mes connaissances dans ce domaine avec l'obtention en septembre 2011 d'un Master 2 intitulé "Ethique et développement durable" à l'Université Jean Moulin de Lyon.



Aujourd'hui j'occupe un poste d'assistante du président du directoire, véritable interface entre les intervenants externes et internes de l'entreprise, j'interviens dans le domaine des relations institutionnelles et la gestion de projets en lien avec la politique de développement durable déployée au sein de la société.





Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion administrative et commerciale

Coordination

Pack Microsoft Office

Anglais

Développement durable