Georges TRINDADE

Un projet de construction, de réhabilitation ou de rénovation :



Externalisez tout ou partie de votre Maitrise d'Ouvrage : fin du stress et optimisation du retour sur investissement !



Vous devez faire face à

o différents acteurs,

o une technicité et des normes en perpétuelle évolution,

o des budgets et des délais de plus en plus serrés,

o des appels d'offres à lancer et à analyser,

o des choix techniques à réaliser, ...



Une multitude de paramètres à gérer...



Les missions d'Expert 2R :



ο Soutenir un client privé ou public dans toutes les étapes du projet de construction ou de rénovation.

ο Proposer une solution sur mesure et adaptée au besoin initial.

ο Sécuriser chaque étape du projet pour obtenir le résultat attendu.

ο Assurer la maîtrise globale du projet.



LES ETAPES :



o Audit

Réaliser l'état des lieux du patrimoine immobilier existant



o Etude de faisabilité du projet

Formaliser le besoin par un cahier des charges fonctionnel et technique.

Proposer des scénarii techniques et budgétaires.



o Avant projet

Constituer les équipes de Maîtrise d'Œuvre, gérer et analyser les appels d'offres, participer aux choix techniques et aux démarches administratives.



o Pilotage des travaux

Accompagner la Maîtrise d'Ouvrage à la gestion et au respect de l'enveloppe budgétaire et des plannings, pilotage de la Maîtrise d'Œuvre, suivi de la gestion administrative et contractuelle du projet.



o Réception de l'ouvrage

Accompagner la Maîtrise d'Ouvrage dans l'opération de réception et dans les démarches techniques et administratives de clôture du projet.





Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Chef de projet

Directeur projets

Immobillier

Informatique