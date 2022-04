Dany SALEH

Secteur : Conseil / Services informatiques.



SWORD Group est une Société de services de plus de 2000 personnes à travers le monde, spécialisée dans l'Input (Dématérialisation, LAD/RAD),

l'ECM (GED, Archivage, Workflow)

et l'Output Management (Editique, Portail Web) auprès des Grands Comptes.



SWORD est un acteur incontournable sur les marchés porteurs que sont l'éditique, la gestion de contenu (ECM/WCM), et la gestion de processus (BPM, Workflow)



Les activités de SWORD se partagent en trois domaines d’intervention :

1 - une cellule conseil, composée de consultants expérimentés dans tous les domaines de la gestion documentaire et couvrant à la fois les aspects fonctionnels, techniques ou d’expertise produits

2 - un centre de service éditique qui propose un ensemble de solutions performantes en termes de personnalisation, d’archivage et de restitution des documents

3 - une équipe d'intégration hautement qualifiée dans les systèmes de GED, de LAD/RAD, d’éditique, etc.



Localisation : Paris et RENNES



Mes compétences :

ECM

Éditique