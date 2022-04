Dany STROZIK

Je suis Manager Marchandises pour Promocash, activité de cash and carry ( dédiée aux professionnels de la Restauration Hors Foyer) chez Carrefour.



Négociation et marketing rythment les rendez vous avec les fournisseurs.

Une double "casquette" qui permet à la fois une certaine réactivité et aussi une autonomie dans les prises de décision sur la gestion de l'assortiment.

Les Chefs Produits en charge des MDD Groupe apportent à mes dossiers leurs expertises à travers les différents échanges et réunions de travail.



J'ai sans cesse la volonté d'utiliser mes compétences, liées à la marchandise, au sein d'une des entités de notre Groupe.