Dany VERDERONE

Infirmière depuis 1995 mais avant j etais aide soiganante , je travaille depuis 1982

j ai éxércé dans divers services ( pneumologie, hemodialyse, chirurgie orthopeique, maison e retraite, psychiatrie, SSIAD,)

total 30 ans que j evolue dans le monde medical

le problème du grand age se pose depuis des decenies mais aucun gouvernement n a anticipé le veillissement de la population ( trop cher, trop complexe)

a ce jour on note une evolution certaine dans la prise en charge notamment en maison de retraite( animation, formation du personnel , respect du patient etc) néamoins pas assez de personnel 10 toilettes en moyenne par agent...

une infirmière pour 75 résidents l après midi ( j ai vaicu cela un an)

que fais t on??????????

le ssiad peut etre une alternative pour le patient ( mais il a ses limites aussi en terme de cout et de l agravation de l etat de santé)

ceci dit on retrouve les memes problèmes en cliniques privéess hopitaux : personnel épuisé , manque infirmière les 35H !!



