15 ans d’ expériences Secteur cosmétique & Produits de Luxe : B to B / B to B to C / B to CRetail Omni-Channel (Distributeur/ Distribution sélective / Réseau boutique / E-Commerce)



Animé et habité par la résolution des défis commerciaux, j’ évolue dans un environnement en perpétuelle transformation et dans un contexte concurrentiel omniprésent sur les périmètres : France, Europe et Export



J’apporte ma prise de recul et mon pragmatisme dans le management des situations aigues et difficiles face à des enjeux stratégiques avec comme ligne de conduite d'optimiser et de maximiser le profit tout en délivrant les résultats.



J’associe mon esprit entrepreneurial et novateur par la création de nombreux business modelpour dynamiser des organisations mais aussi pour mettre en place des projets dédiés sur une expérience client simple, ludique, accessible et digitale (Customer centric).



J’ai un style de management développeur, exigent et moteur dans l’atteinte des livrables.Je pousse à favoriser l’autonomie et la responsabilisation des équipes avec pour but de faire monter en puissance les organisations en toute bienveillance.



Je suis disponible dès à présent pour échanger …… Parlons-en simplement !



Compétences : Développement commercial | Management | Leadership | Gestion de projet | Relation client | autodidacte | esprit entrepreneurial| Expérience client | Retail | Education | beauty | Digital | Business Unit| International | P&L | Profit |



Pour me contacter :✆ 07 68 98 11 80 ✉ hanafidaouadji@yahoo.fr



Mes compétences :

Business development

budgets

Merchandising

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Stratégie digitale

Négociation commerciale

E-commerce

Négociation contrats

P&L

Développement commercial