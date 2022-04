Mes compétences :

Normalisation

Microbiologie alimentaire et medical

Galenique

Gestion integrée des ressources en eau

Chimie generale

Technologie alimentaire

Developpement Durable

Audit environnemental

Nutrition Humaine

Biotechnologie

Pollutions et nuisances

Economie de l'environnement

Recherche et developpement

Consevation en milieu tropicale

Conception de sechoir pour produire agricole