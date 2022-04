Daouda BERTHE

Généraliste Droit Social et Gestion des Ressources Humaines.

Je suis titulaire d'un master 2 en Droit Social et Gestion des Ressources à l'université catholique de Lille, qui était la suite logique de mon master 1 en Management des Ressources Humaines et Relations Sociales à l'école de commerce Maestris Sup à Reims.

Ces masters m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences notamment en droit social et en gestion des ressources humaines.

De ce fait, je suis apte à intervenir dans plusieurs domaines tels que le droit du travail, l'embauche, les édition et suivi des contrats de travail, l'audit des accords collectifs, la négociation sociale, les élections professionnelles, les conditions de vie au travail, la réparation des accidents du travail, bilan social, les différents types de déclarations (DUE, accident du travail, DADS...), le recrutement, l'intégration des nouveaux collaborateurs, la gestion de la formation professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système d’information RH, la gestioon de paye, le renseignement des tableaux de bord, la gestion sociale et juridique de la fusion-acquisition des entreprises, la communication en entreprise, ...



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LexisNexis

Buses

Audit