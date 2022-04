De formation je suis Technicien Supérieur en Génie Civil, cependant depuis le 1er Février 2012 je travail en tant qu'assistant technique (Engineering Clerk) aux département thecnique de DP World Dakar .



Je Supervise l’édition, le lancement et la mise à jour des demandes d’achat et bon de commande sur le système d’aide à la maintenance.

Je Supervise l’édition, le lancement et la mise à jour des demandes d’intervention, des ordres de travail journaliers sur le système d’aide à la maintenance.

Je Supervise le suivi et la mise à jour des Corective Maintenance +Emergency Maintenance + Préventive Maintenance WO (Ordre de Travail) de tous les équipements du terminal portuaire pour mise à jour des indicateurs de performance du département technique.

Je Supervise le suivi et la mise à jour des compteurs (horaires etc.) des équipements du terminal portuaire pour mise à jour des indicateurs de performance du département technique

Je Participe aux inventaires magasins et suivi des équipements.

Je Participe à la mise à jour indicateurs et tableau de mesure de performance)

Je Participe à la formalisation et capitalisation du retour d’expérience sur les équipements, pour obtenir des mesures précises sur les temps de pannes leurs causes, remèdes et les temps de réparation (indicateurs et tableau de mesure de performance)

J’Assure l'adhésion à la sécurité et la discipline dans le département Technique

Je Participe à la mise à jour de la documentation technique des équipements de manutention portuaire et divers matériels dans le système d’aide à la maintenance

Je Participe à la réception d’article en stock au besoin, si nécessaire.

Je Participe à la remise à niveau en stock des produits ou articles en magasins.





Daouda Dieng WADJI

Tecnicien Supérieur en Génie Civil / Engineering Clerk Technical Dept (Manutention Portuaire)

Cell: (+221) 77 680 37 66

daoudadiengwadji@gmail.com





Mes compétences :

force de proposition

mobile

fiable et charismatique

de l’endurance

ambitieux

de l’anticipation et de l’effort collectif

gestion du stress et des conflits

faculté d’adaptation rapide

bon relationnel ; recherche de la voie qui mène ve

Dynamique et attentif

capacité à travailler sous contrôle

en groupe et sous pression (dans les délais) ; sen

rigueur