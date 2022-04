Daouda NDOYE

Je suis Ingénieur Généraliste génie civil diplômé de l'Ecole des Mines de Douai, option Génie Civil Promo 2012.



Actuellement Civil works engineer travaillant dans des projets de construction de site Télécom (voir expériences).



Projet de réhabilitation de logements sociaux (17 millions d'euros). Entreprise GTM (Vinci Construction).



Auparavant j'ai travaillé comme Géomètre puis Conducteur de travaux dans plusieurs chantiers de Génie Civil et V.R.D dans le secteur Bâtiment et Travaux Public.



J'ai participé à la réalisation de plusieurs ouvrages :



-Réhabilitation d’un Hôpital à Dakar (Hôpital Principal).



- Construction d’une Manufacture de cigarette à Dakar (Philip Morris).



-Travaux de construction et de mise en service de deux stations d’épuration en zone périurbaine de Dakar.



- Construction d’un quai de pêche à LOMPOUL



-Construction d’une station de pompage des eaux pluviales de la RN1 au km14.



-Travaux d’aménagement de carrefours et de voiries dégradées (lot 1 : ouvrage d’art et voiries)



-Construction de deux échangeurs CYRNOS et MALICK SY à Dakar



-Travaux d’entretien périodique des routes revêtues au Sénégal (Saint – louis).



-Réhabilitation de l’autoroute Mbacké – Touba.



-Construction et Réhabilitation de voiries à Dakar.



-Construction des déposantes de boues de vidanges à la station d’épuration de Cambèrène et dans la zone des niayes.



-Construction de deux ouvrages de traversée type dalot-cadre et des ouvrages en béton armé support de convoyeur aux Industries Chimiques du Sénégal I.C.S.



-Construction d’un complexe hôtelier de 130 chambres : 12 bâtiments R+1, un Amphithéâtre, 2 Piscines, un restaurant, des cuisines avec chambres froides. (Hôtel Royal Saly)



-Construction d’un réservoir d’hydrocarbures et réalisation d’installations pétrolières connexes et d’une piste d’exploitation au DEA 160 Armée Française.



-Entretien courant de la route nationale RN3 Séo-Diourbel Linéaire de 33Km.



-Réhabilitation de la voirie de Dakar.



-Travaux d’assainissement et d’adduction en Eau potable AEP à la Z.A.C de Mbao.



Spécialisations :Gestion et organisation de chantier, approvisionnement.

Etude dossier de marché, analyse des pièces écrites (DAO - CCTP – CCAP)

Gestion financière et planification des travaux.

Supervision et Contrôle des travaux.

Planification, avancement et situation journalière des travaux.

Prévision et estimation des travaux.

Encadrement et gestion des sous-traitants et du personnel.

Etudes planimétrique et altimétrique avec TC/TCR, Plan d’exécution et récolement

CAO/DAO Autocad ; Covadis; MS Project



Mes compétences :

Conduite de projet

ETUDE TECHNIQUE

Conduite travaux

Suivi de travaux

Bétons armé & précontraint

BTP

Travaux routiers

Création d'entreprise

Étude de projets

VRD / Terrassement

Travaux Publics

Construction

Génie Civil