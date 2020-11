David ARMIEN

Consultant depuis mai 2016, je viens d'intégrer le groupe Astek afin de continuer au mieux mon évolution professionnelle en tant qu'ingénieur-conseil.

Par ma formation en Mastère Spécialisé "Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle", j'ai pu en 2013 réintégrer mon domaine de prédilection, l'industrie, pour appliquer mon approche de la conduite du changement et de l'animation de chantiers d'amélioration.

Mon ouverture à la mobilité, de par mon parcours de vie, m'a permis de mettre en avant mes qualités techniques et surtout humaines au sein de l'atelier Sièges Techniques de Stélia (Ex-Sogerma) à Rochefort où j'ai piloté le projet d'intégration de 2 produits (A350+A380) à la ligne de production A320 existante.

Ma passion pour l'automobile et une opportunité en tant que consultant m'ont ensuite orienté vers le centre technique de développement du groupe PSA à Montbéliard. J'y ai planifié les développements de plateformes intermédiaires destinées au marché Chinois.

Par souhait de mobilité, j'ai rejoint la région Centre-Val de Loire pour une mission en Aftermarket chez Zodiac Seats France (Safran Seats désormais). J'y ai découvert la Supply Chain en coordonnant l'approvisionnement de pièces détachées destinés à un Retrofit de flotte (22 A350) en Asie.

Cette nouvelle opportunité chez Astek me permettra de continuer à découvrir de nouveaux environnements et de relever de nouveaux défis.

Mes principales qualités humaines sont la disponibilité et le respect. L'analyse et la rigueur font partie de mes qualités professionnelles.



Mes compétences :

Métallurgie

Maintenance

Industrie

Mécanique

Ingénieur

Supply Chain Rechanges