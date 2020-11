David BOURGOIN

Mes compétences :

- Vision Global Supply chain et Pilotage du cycle de vie

- Management déquipe

- Relations internationales et interculturelles (Europe, Chine et Moyen-Orient)

- Aisance Informatique et Expert SAP, VBA, Pack Office & Adobe

- Maitrise documentaire (GED, fiche technique, notice, support de formation )

- Connaissances techniques pluridisciplinaires (électrique, thermique, hydraulique, mécanique, électronique )

- Créatif, analytique, orienté résolution de problèmes, amélioration continue et atteinte dobjectifs