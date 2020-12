David CAPES

Parcours marqué par la pluridisciplinarité et la combinaison des savoir-faire managériaux de l'entreprise privée, pratiques d'assistance aux politiques publiques territoriales ou d'Etat, et au management d'entreprises et d'organisations associatives ou coopératives. Capacité à insérer des approches d'intervention-recherche social-pragmatistes en faveur des apprentissages organiques [spécialement John Dewey prolongé par Chris Argyris ] dans le contexte de la conception-réalisation de ces actions d'accompagnement du développement.

Après khâgne philo à partir de 1980, études en sciences humaines, sc du langage, sc info-com, en management des ressources humaines et management de projet (normalisé/ISO)... À partir de 1986 activités de Formateur, Consultant, Ingénieur d'études, puis Chercheur, avec une thèse en sciences info-com appliquées à l'activation des potentiels de développement en 2001.

De 1986 à fin années 90, missions d'appuis au développement : socio-professionnel, des entreprises, de l'emploi, des territoires et projets de préservation et valorisation des milieux et ressources environnementales.

De 1999 à 2009 : innovations en management public territorial participatif, ( une vingtaine de territoires d'intervention) & des échanges de chercheurs et d'étudiants entre universités américaines (Suffolk University at Boston & Texas State University) et universités en France (Paris 8, IEP de Bordeaux, Université Toulouse 1).

De 2009 à 2014 - dans le prolongement de plus de 30 années de soutien bénévole aux associations et institutions culturelles - et missions d'ingénierie culturelle, responsabilité de la conception d'actions et mise en oeuvre d'accompagnements de professionnels et de structures en faveur de la viabilisation et du développement d'activités créatives, artistiques et culturelles impliquant divers acteurs et financeurs : Fonds social européen, Ministère de la Culture, Audiens, Pôle Emploi, Conseil général [départemental] de la Gironde ...