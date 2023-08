David CARNEC

INGENIEUR Logiciel PROGRESS OpenEdge L4G ABL 11



- Expertise L4G PROGRESS ABL 11 (Objet, REST, json, lock optimiste) (20 ans)

- Première expérience en support et test applicatif (3 ans)



Nouvellement employé pour le compte de DSIA, entreprise experte en logistique de part ses logiciels LogiStar (OMS/WMS/TMS) + ABValue, ayant comme clients Carrefour, Auchan, Orange, Bell, Yves Rocher, etc...

Site internet: https://logistar-dsia.com/fr/



Je mets mes compétences et mon savoir être au service de nos diverses équipes pour l'obtention d'un produit robuste, modulable et standardisé.



Site Internet: http://dcarnec.free.fr



Mes compétences :

Progress L4G

Office 365

TestLink/Mantis

PHP/MySQL

JQuery/JavaScript

HTML/CSS/SCSS/Bootstrap

Jira/Xray

Eclipse, SVN