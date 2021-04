David DUDIT

Ingénieur de formation Généraliste, je me destine aux métiers de coordination logistique et transport, de gestion et de management de production.



Après plusieurs stages concluants, jai d'abord pu mexercer aux métiers de la logistique automobile et du transport de denrées sous température dirigée. Ma dernière expérience chez STEF TRANSPORT ma notamment permis de consolider mes acquis sur la gestion de projet logistique, l'optimisation des flux et le management opérationnel.



Fort de cette expérience, je souhaite à présent morienter vers des métiers de terrain assortis de responsabilités managériales croissantes.



Mes compétences :

Transport

Gestion de projet

Adaptabilité

Management

Logistique

Communication

Production

Dynamisme