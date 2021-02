David GIRARD

De vision marketing et de culture technologique, j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale: écoute de la problématique avec le dirigeant ou manager et en interaction avec les équipes, travail sur la stratégie ad-hoc, définition des solutions les plus pertinentes, accompagnement au pilotage des projets de bout-en-bout, soutien aux équipes pour une transition réussie, bilan quantifié des actions menées, adaptation continue pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise.



Je travaille ainsi depuis une dizaine d'année aujourd'hui sur des fonctions de Directeur de Projets numériques, Manager Conseil Digital ou Chef de Produit.



main skills:

- une double compétence Ingénieur NTICs / Management-Marketing qui me permet d'avoir une vision large de la problématique business et des solutions adaptées

- une capacité éprouvée pour piloter des projets transverses: entre équipes marketing & commerciales, les besoins des utilisateurs, les équipes design/ergonomie, DSI & Web, le support aux services, la finance

- une expertise sur les domaines du digital: les services sur smartphones et tablettes, les portails web, les réseaux sociaux, l'expérience client, l'e-commerce, les outils du web-marketing, la CRM, le marketing automation, des connaissances sur la gouvernance des SI, l'IoT, le bigdata, l'IA

- une veille continue techno & business par le web, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels.



Mes compétences :

E-Marketing

Mobile

WEB

Télécoms

Chef de projets

Chef de produits

PMO

Web marketing

Management

Digital strategy

Les SI

Cloud computing

Community management