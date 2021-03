David GUINEHUT

Informaticien de profil recherche et scientifique, je suis particulièrement intéressé et motivé par les projets pluridisciplinaires de la conception à la réalisation d'un logiciel, d'une méthodologie, d'un modèle.



Mes compétences :

Programmation Web

Administration réseaux

C++11

Samba

SQL

PostgreSQL

MySQL

GNU/Linux

Git

FTP

Bash

Informatique Décisionnelle

C

Intelligence artificielle

PHP 5

C++14

Aide à la décision

OCaml

Scilab

R

Python

C++

Java

Sécurité informatique

Modélisation mathématique

Analyse de données

LaTeX