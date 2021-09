David LHEUREUX

Spécialisé dans la conception mécanique d'outillages d'usinage, de matriçage, de cintrage et découpage. Fort d'une expérience de 17 ans en CAO, j'encadre une équipe de chefs de projets et dessinateurs au sein de la business unit déformation de tubes. Je décide de la faisabilité et de l'industrialisation des produits suivi du conseil et de la validation des travaux de l'équipe. Proche de la production et des clients pour répondre à leurs besoins et aux résolutions de problèmes.



Mes compétences :

SolidWorks

Gestion de projet

Autocad

Pompe à chaleur

CAO

Conception

Tuyauterie

Mécanique

Ingénierie

Conception 3D