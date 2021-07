Esprit d'équipe et de challenge pour réussir tous mes projets personnels comme professionnels.



Autodidacte, curieux, et généraliste, j'ai depuis plus de 20 ans réussit dans différents domaines :

* agencement,

* chaudronnerie,

* menuiserie,

* composite,

* Électrotechnique

* dessinateur projeteur 2d / 3d

* chargé d'affaires / deviser



Créatif et batailleur, j'ai des connaissances en multi-matériaux pour trouver les solutions à vos projets.