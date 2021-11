Nicolas Ramos

Www.softindustrie.com



J'ai travaillé pendant près de 15 ans en tant qu'indépendant pour le compte d'un centre informatique appelé GieProd. J'ai poursuivi en tant qu'expert technique JEE Middleware pour mon client la SMABTP.



A ce jour, je suis en mission pour AG2R La Mondiale.



Je possède une bonne vision globale des infrastructures distribuées, avec une spécialisation sur du WAS et du JBoss. Je suis également sensibilisé aux problématiques de déploiement, d'industrialisation et de performance des infrastructures Java EE.



Ma longue expérience de développeur me donne un avantage certain lors des phases de migration telles les migrations WAS vers Jboss ou encore dans le troubleshooting et le tuning des JVMs.



Voici la liste non exhaustive de mes différentes expériences :



- Expertise APM sous CA Introscope.

- Architecte logiciel sur un projet de désengagement Websphere pour JBoss EAP 6

- Support à la migration WAS vers JBoss

- Support J2EE, administration WAS6, WAS6.1 et WAS7, JBOSS, ESB Mule, Swing, Spring, RSA, RAD, UML, Design Pattern, MQ Series, CTG

- Industrialisation JBoss

- Etude migration ibm was 5 vers was 7

- Etude serveur J2EE Opensource selon la méthode QSOS : Glassfish,Jboss,Jonas,Geronimo

- Environnement gros système MVS : TSO, SDSF, ISPF, CICS

- Notions d'administration UDB

- Formations données sur outil interne stratégique (300 personnes sur 1 semaine)

- Compétences sur outils de suivi d'activité et de suivi budgétaire

- Mise en place de l'intranet (Everteam) du groupe Novalis (1500 personnes) : AMOA, Integration, suivi etc ...

- Rapatriement de briques de l'Usine Retraite : mise en oeuvre des plateformes Websphere, déploiement et configuration de l'UR, support aux équipes du Centre National de Développement (CND Alcara)



- Déploiement et configuration de la PRC, support aux équipes Alcara



- Actuellement en phase de conception d'une solution mobile communicante pour les entreprises, basée sur une architecture orientée services pour Android/Iphone





Nicolas Ramos

www.softindustrie.com



Mes compétences :

Websphere

Support technique

Gestion de projets

JAVA / J2EE

Objective c

Android

Webdev

Windev

WinDev Mobile

Mise en oeuvre JIRA

Mise en oeuvre Squash

AMOA

Html 5

JBOSS

Uml

Jsp

JSTL

Architecte

j2ee

esb

iphone

struts

JMeter