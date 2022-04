Emmanuel SERRES

Bonjour,



Ingénieur généraliste, j'interviens principalement en gestion de projet et animation d'équipes.

Mon parcours éclectique me permet d'avoir des connaissances très variées et ce, dans divers domaines, mais surtout de réelles capacités d'adaptation, de compréhension et d'animation.



Mes compétences :

Accompagnement

Aide à la décision

Management

Optimisation

Qualité

SAP

Système d'informations

Gestion de projet

Ingénierie