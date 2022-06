Franck Mocaër

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Développement international de sociétés industrielles novatrices en tant que responsable de vente, du marketing ou du "business development".



OBJECTIF

Développer les ventes ou les activités de sociétés sur des marchés internationaux.



SECTEURS QUI M'INTERESSENT

Energie, eau, environnement, industrie, infrastructures.



SECTEURS,CLIENTS ET PAYS AVEC LESQUELS J'AI TRAVAILLE

* secteurs: énergie, oil & gas, infrastructure, environnement, sécurité.

* clientèle: sociétés d'électricité, ministères, grands comptes, contractants, sociétés d'assurance, industries.

* pays/zones: Moyen-Orient, Monde Arabe, Afrique, ex-URSS, Asie, Europe du Sud, Amérique Latine, UK, Irlande, Turquie



PROFIL DES SOCIETES POUR LESQUELLES J'AI TRAVAILLE

* depuis mai 2010: Responsable export de CATU, leader européen de la sécurité électrique, Groupe Sicame. Zones: Afrique, Océan Indien, Espagne, Portugal.



* mai 2007 à décembre 2009: Business Development Manager de France Transfo, Business Unit de Schneider Electric.

Fabricant de transformateurs

800 personnes, CA entre 210 et 260 millions d'euros.



* mars 1999 à mars 2007: responsable commercial de SERGI, PME industrielle familiale type start-up devenue holding.

Fabricant de systèmes préventifs de l'explosion de transformateurs.

1999: 6 personnes, CA 500 k euros.

2007: holding avec filiales en Inde, USA, Brésil.

SERGI France: 45 personnes, CA 17 millions euros.



* autres employeurs: multinationales, secteur privé, secteur public ou gouvernemental, armée.



AUTRES FONCTIONS OCCUPEES

Supply chain, optimisation de stocks, études de marché, logistique.



AI TRAVAILLE DANS 4 PAYS DIFFERENTS

France, UK, Irlande, Espagne.



SPECIALITES

* mentalité internationale: expérience des environnements multiculturels.

* "customer attitude": attentif et respectueux du client.

* langue maternelle française; trilingue anglais/espagnol; notions d'allemand et de portugais.

* nombreux voyages privés sur différent continents.



Mes compétences :

Afrique

Anglais

Arabe

Asie

Chef de projet

Commercial

Développement des ventes

Directeur commercial

EMEA

Espagnol

Europe

Export

International

Relations internationales

Responsable Commercial

ventes