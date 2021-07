David MORIER

Chimiste organicien de formation, je me suis orienté depuis 2000 vers la chimie analytique et le contrôle qualité.

Je bénéficie désormais de 20 ans d'expérience dans l'analyse de matières premières d'origine végétale et de produits finis acquise exclusivement dans l'industrie pharmaceutique.

Ainsi je maîtrise de nombreuses techniques chromatographiques, spectrophotométriques et physicochimiques.

Ces longues années d'expérience m'ont également permis d'aborder les activités annexes du laboratoire (métrologie, assurance qualité) et de participer à la mise en place complète d'un laboratoire d'analyses.

Et en parallèle, depuis 2018, j'enseigne à domicile les mathématiques et la physique-chimie à des lycéens et des collégiens.



Mes compétences :

Phytochimie

HPLC

Chimie analytique

Métrologie

Chromatographie

Bonnes Pratiques de Fabrication

Assurance qualité

Spectrophotométrie

Analyses physico chimiques

Contrôle qualité

Qualification (QI, QO,QP)

R&D

SPE