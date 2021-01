David NICOLE

Directeur marketing de Salvia Dévelopement, éditeur de logiciels métiers dédiés aux collectivités locales, aux bailleurs sociaux et aux promoteurs immobiliers (gestion de la dette, des subventions et des immobilisations et gestion des opérations immobilières du montage à la livraison).



Née des activités de Loan Solutions et de Logan reprises par Sage en 2005, Salvia Développement a su gagner des parts de marché et atteindre un taux élevé de satisfaction et de fidélisation des clients, grâce à l’expertise de ses équipes et la qualité de ses logiciels.



Salvia Développement équipe plus de 1 000 collectivités dont 67 conseils généraux, est présent chez la quasi-totalité des bailleurs sociaux, et équipe 200 promoteurs immobiliers.



Salvia Développement, c’est plus de 100 milliards d’encours de dette gérés par nos applications, la gestion de l’actif immobilisé de plus de 4 millions de logements et le suivi au quotidien de plus de 46 000 logements collectifs construits par an.



