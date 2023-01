David PERROT

MA FORMATION



Nov 2013 : Soutenance rapport de stage « Les conditions suspensives dans les promesses de vente » Note : 15/20 – Validation du diplôme de Notaire.

Fév. 2005 : Diplôme d’aptitude aux fonctions de Notaire du CFPN de MONTPELLIER.

Sept 2003 : Diplôme de 1er clerc de Notaire.

2000-2001 : Maîtrise en droit privé à l’université d’ORLEANS.

1999-2000 : Licence en droit privé à l’université d’ORLEANS.

1995- 1998: Deug de Droit à l’université d’ORLEANS.

1994-1995 : Baccalauréat série « scientifique ». BOURGES.



MON EXPERIENCE



Depuis juillet 2019 : Signature d'un traité de cession d'une étude à BÉZIERS. En attente de nomination par la chancellerie.



Depuis le 1er juillet 2018 - Notaire assistant chez Me Frédérique CHERORET-BESLE, notaire à MONTBLANC (34)



Depuis le 1er octobre 2015 : création et gestion de la société LE SOLEIL EN BOUCHE et du site de vente en ligne de produits du terroir, cosmétiques du sud de la France. http://www.le-soleil-en-bouche.com



Du 1er novembre 2013 au 31 septembre 2015. Prospection foncière pour les franchises, négociation immobilière pour les professionnels secteur Montpellier / Toulouse chez ECM IMMOBILIER, ingénierie immobilière - EURL LES PORTES DU SOLEIL 125 Corniche Kennedy 13007 MARSEILLE.



De juin 2011 à octobre 2013 : Clerc de notaire à l’office Notarial de Maîtres MASSOL – BARRAU – DUBRULLE, 12400 SAINT AFFRIQUE (Aveyron). Rédaction tous actes.

Système : GENAPI



De novembre 2010 à mai 2011. Clerc de notaire à l’office Notarial de Maître Jacques CUNIENQ, Avenue Eugène Viala 12410 SALLES CURAN (Aveyron). CDD de 6 mois. Rédaction, formalités préalables.

Système : PMS



Du 1er mars 2007 au 09 mars 2009. Notaire stagiaire à l’office Notarial de Maître Vincent CAVALIE, 38 avenue de Campagnan 34230 SAINT PARGOIRE (Hérault). Rédaction, formalités préalables, réception clientèle. Gestion du parc informatique.

Système : PMS



Du 1er avril 2005 à fin juillet 2006. Notaire stagiaire à l’office Notarial de Maître Philippe MARTIN, 6 rue Général de Gaulle 34200 SETE. (Hérault)

Système : GENAPI



02 Novembre 2001 à fin décembre 2003. Clerc de Notaire stagiaire à l’office Notarial « GELIOT-PERROT-DANJON-LEGER », 3 rue de Séraucourt 18000 BOURGES (Cher)

Système : GENAPI



Mes compétences :

Juridique

Gestion

Immobilier

Gestion des stocks

E-commerce

Commercialisation

Marketing