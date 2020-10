David PETITGENAY

Depuis une quinzaine d'années en France et Luxembourg dans différentes sociétés internationales aux postes orientés Management, gestion de projets & finances, dans mon parcours j'ai assuré les postes de directeur de de site ou responsable Supply Chain dans de grands groupes. J'ai eu à coeur de mettre en place toute la stratégie commercial, organisation, équipes, indicateurs et outils de pilotage et suivi, méthodes de travail et autres Best Practices (tel que le Lean, VMI, 5S, Safety) pour relever avec succès le challenge de redresser/développer des sites en difficultés avec des retards clients et dassurer une augmentation du Chiffre dAffaire +44% de 18 à 26 MEuros en 1 an. Mais également relever le challenge d'assurer de très fortes montées en cadences tout en maitrisant l'OTD, Working Capital/Cash Flow (340MEuros)



J'ai eu l'opportunité de diriger, développer et même restructurer des équipes comptant jusqu'à 165 personnes, et d'assurer le pilotage de plusieurs divisions et centres de coûts et profits. Mon périmètre daction sest établit sur 7 différents sites et campus, tout en assurant la maîtrise dun budget, et le Reporting au comité de direction générale, et aux actionnaires.



La gestion de mes projets m'ont régulièrement amené à négocier de multiples contrats (client et fournisseurs) jusqu'à hauteur de 20 millions € avec les contraintes de Lead Time, Normes (Q-HSE) et de suivi associé à respecter. Jai également eu la gestion des relations avec les partenaires sociaux, internationaux et les autorités légales, notamment le Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur/Direction de l Industrie au Luxembourg. Dans mon expérience luxembourgeoise et française, j ai été et suis régulièrement amené à rencontrer / visiter mes clients / fournisseurs.



Ingénieur généraliste en double cursus franco-américain de formation, Arts & Métiers (Paris Tech)- Georgia Tech et complété d'un Master spécialisé à l'ESCP, je souhaite m'inscrire dans une environnement dynamique.