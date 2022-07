David PIVRON

24 ans d'expérience dont 11 dans le secteur du logiciel ont approfondi l'expertise que je souhaite mettre au service d'un développement qualitatif de vos activités.



Anticiper les besoins et accompagner les clients en partageant notre savoir-faire, offre une source de valeur catalysant nos énergies vers un objectif commun.



DOMAINES DEXPERTISE

Solutions SaaS, Serveurs

IT, ESN, Immobilier, Régie, Banque, Dématérialisation

Environnement informatique

Environnements B To B / B To C

Mid-Market / Grands Comptes

Projets et ventes complexes

Cycle de décision CT, MT, LT

Appel doffres public/privé

Techniques de vente

Négociations transverses

Prospection multisupports

Conquête digitale

Veille concurrentielle



QUALITES PERSONNELLES

Dynamisme et réactivité

Goût de la performance

Rigueur et organisation

Adaptable, synthétique

Autonome et responsable

Esprit déquipe, empathie

Relationnel et savoir-être

Ecoute, communication



ANGLAIS : Intermédiaire



INFORMATIQUE : Microsoft 365, Google Workspace, CRM Salesforce, ERP Akuiteo, Solutions sales/marketing

Certifications Sapin 2 et RGPD



CENTRES DINTERET

Plongée sous-marine, voyages

Président de conseil syndical