David SARRAZIN

Pendant des années, j'ai participé à des séminaires en France et en Europe pour le compte de mes précédents employeurs.

Et il y a une quinzaine d'année, la rencontre avec Châteauform' nous a fait comprendre qu'il était possible de faire vivre différemment les séminaires à ceux qui y participent : de participants à des séminaires chez Châteauform', nous sommes passés à garants de cet esprit Châteauform' en vous recevant dans notre maison de Suduiraut.



Mes compétences :

Business

Chef des ventes

CHR

Commercial

Directeur régional

Gestion de projets

GMS

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Promotion

Stratégie

street marketing

Trade marketing

ventes