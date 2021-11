Actuellement chargé d'affaires et chez de projet à SAS CEVENNES EXPERTISES, mes principales activités sont les diagnostics sur les domaines suivants :

.

Amiante avant démolition ou travaux.

Diagnostic immobilier : Amiante, Plomb, Termite, Performance Energétique.

les Dossiers Techniques Amiantes DTA.

-------------

Je suis également chez d'entreprise chez DSA Tech (David SAVOIE) dont l'activité est la conception et vente d'outils pour les diagnostiqueurs immobiliers/amiante, société créé en février 2018.



Mes compétences :

Diagnostic amiante

Diagnostic immobilier

Télépilote drone

Relevé scanner 3D

Contrôle amiante site industriel; nucléaire et ferroviaire

Amiante

Nucléaire