Vous sentez vous suffisamment informé(e) et/ou accompagné(e) pour définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre vie et à vos besoins?

Je suis à l'écoute de vos questions et je peux vous accompagner dans vos démarches.



- Comment bien investir?

- Quelles stratégies pour générer des revenus à moyen et à long terme?

- Comment maitriser la nouvelle donne fiscale ? (prélèvement à la source, prélèvement forfaitaire unique, impôt sur la fortune immobilière...)

- Comment réduire le coût de votre succession?

- Réaliser un investissement immobilier?



Pour vous aider à répondre à toutes ces questions, j'ai choisi de créer la société Endurance et de travailler avec le Groupe Le Conservateur:



Créé en 1844, Le Conservateur, Groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.



Le Conservateur accompagne ses clients sur le long terme à travers une approche patrimoniale transversale et personnalisée. Grâce à la force de son réseau d'experts, constitué de plus de 600 agents indépendants et exclusifs, et au respect de valeurs qui lui sont essentielles, le Groupe a su sadapter à toutes les conjonctures et continue doffrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse spécialisée.



Spécialiste de la gestion prudente et sécuritaire, privilégiant une vision à long terme pour obtenir des performances pérennes, la philosophie du Groupe Le Conservateur est de « Donner de la valeur au temps".



Avec 200 000 sociétaires et près de 8 milliards deuros dactifs gérés au 1er janvier 2017, Le Conservateur est un acteur référent du marché.



N'hésitez pas à me faire part de vos objectifs ou de vos problématiques.



David Taupin

SARL Endurance, agent général Le Conservateur

26A Boulevard de la marne 21000 Dijon

06 28 75 32 51





