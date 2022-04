Isabelle OLIVIER

Après des études de Lettres et de Philosophie, je m'installe comme Jeune Agricultrice à Concoeur avec mon futur mari Sylvain OLIVIER. Ensemble nous créons la Ferme Fruirouge : production de petits fruits rouges (cassis, framboises, fraises, groseilles, cerises et pêches de vigne) transformée et commercialisée à la ferme en confitures, boissons et condiments... Puis Fruirouge&Cie, l'épicerie fermière : boutique de produits 100% fermier 100% passion installée au centre ville de Nuits-Saint-Georges.



