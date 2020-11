David TIBERGE

Comptable avec une expérience de 14 ans en grand groupe avec maitrise de SAP, d'excel et de l'anglais, à la fois rigoureux, dynamique, professionnel et discret, en quête d’ intégrer une équipe dynamique au sein d'une entreprise en pleine croissance pour évoluer et apporter mon expérience et mes compétences.

DE RETOUR A PARIS APRES PLUSIEURS MOIS D'EXPATRIATION EN HOLLANDE.



Mes compétences :

SAP

SELECT methodology

SAP FI AA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3