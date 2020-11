David TROUILLET

Près de 20 années de management de la Supply Chain et d’Opérations Industrielles.



Viscéralement orienté performance et satisfaction du client, j’envisage mes responsabilités tant par la force d’un management opérationnel efficace garantissant les résultats économiques (budget ou P&L), que par celle d’une vision long terme, d’une capacité à construire les roadmaps et à impulser le changement.



Coach-Leader reconnu par mes équipes, mes prestataires et mes clients, je suis un adepte du management visuel, garantissant la transparence des challenges à relever, des engagements de chacun, et des résultats obtenus, que ce soit pour viser l’excellence opérationnelle ou dans le pilotage de projets.



Doté d’un anglais professionnel courant, et ayant obtenu des résultats remarqués dans mes différentes missions, je suis en mesure d’apporter un savoir-faire élargi, dans des contextes à fort enjeu :

- Direction de Supply Chain : pilotage d’opérations, déploiement de S&OP, ingénierie supply chain, politique achat transport, distribution, optimisation des stocks

- Direction d’opérations industrielles : investissements de moyens industriels, pilotage de production / maintenance / logistique, pilotage de projets

- Environnement de travail international (Europe, Chine, Amérique du Sud)

- Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles : amélioration continue, lean management (5S, PDCA, …)

- Management de relations fournisseurs et prestataires : cadrage des besoins clients, négociations de contrats, construction et management de relations gagnant/gagnant, pilotage de prestations



Mes compétences :

Management

Logistique internationale

Refonte de processus

Analyse de risque

Conseil en management

Lean management

Supply Chain Management

Négociation achats

Gestion de crise

Transport international

Conduite du changement