David VANNIER

Manager des équipes, gérer des services de production et techniques, piloter des projets, accompagner le changement et le progrès sont autant de sujets qui me passionnent.



Ayant été responsable de plusieurs services techniques (jusqu'à 40 personnes), je possède une solide expérience de 20 années dans des fonctions maintenance, travaux neufs et sécurité, au sein de groupes industriels de 1er rang, dont 3 ans à l’international.



Mon profil :

Initialement formé dans l’industrie automobile, j’ai acquis une véritable culture de l’excellence opérationnelle.

Mon profil technique et généraliste (Ingénieur Arts et Métiers axé méthodes de production), mon engagement et mon sens du contact m’ont permis de définir et gérer des plans d’investissements majeurs.

Dynamique et doté de leadership, je manage en mode collaboratif des équipes pluridisciplinaires que je m’attache à fédérer et faire grandir dans des contextes industriels évolutifs.

Mes aptitudes organisationnelles et d’adaptation me permettent de structurer des services et de mesurer l'atteinte des objectifs. Rigoureux et exigeant, orienté performance et résultats, je conduis mes équipes vers l’excellence.

Ma fiabilité, ma capacité d’analyse, de projection me confèrent un rôle clé depuis 2004 au sein de différents CODIR, dans lesquels je participe activement à développer la vision, les stratégies, les plans directeurs.



Mes objectifs :

Je souhaite continuer à élargir mon champ de responsabilités et développer mes compétences.

Je suis attentif aux propositions de fonctions similaires à celles que j’ai pu occuper.

Mon parcours et mon expérience en tant que membre d’équipes de Direction, me permettent aussi d'envisager des postes de Directeur de Production, Directeur de Site et / ou des Opérations.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Maintenance

Travaux neufs

Management

Amélioration continue

Gestion de projet