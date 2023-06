Davina HADDAD

Jeune cadre dynamique dotée d'un grand sens de l'organisation et d'un très bon relationnel avec ses collègues/collaborateurs ou avec les clients externes.

Sensible aux projets à fort enjeux stratégiques, je m'investis du début jusqu'à la fin, c'est à dire de la conception du projet jusqu'à sa mise en production. J'apprécie les nouveaux challenges, qui nécessitent de sortir de sa zone de confort et de se surpasser.

Aussi j'apprécierai travailler dans les secteurs porteurs comme la big data, le numérique, le e-commerce ou les technologies mobiles.



Mes compétences :

Reporting

Immobilier

Contrôle de gestion

Business Objects

Prise de parole

Communication externe

Communication interne

Gestion de projet

Conduite du changement

SAP Finance

SAP

Animation de formations

Business Intelligence

Relationnel

Analyse de données

Synthèse rédactionnelle

budgets

SAP Netweaver > SAP BW

Property Management

Microsoft Excel

Mercury Quality Center

Merchandising

Cash Flows