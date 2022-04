De Hemptinne MARIE-CLAIRE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens (Paris 1977), j'ai ensuite suivi pendant 3 ans, une psychothérapie validée par un médecin psychiâtre.

En 2003, j'ai ouvert mon cabinet de Thérapie après 25 ans d'activité salariée, en tant que psychologue responsable régionale dans l'accompagnement et la reconversion des Personnes Handicapées(accident, maladie professionnelle....). Autres expériences: Poste de Chargée de Mission auprès du Préfet, accompagnement de plans de reconversion, bilans de compétences: banque, poste, armée de l'Air...

Expériences en tant que psychologue du personnel pénitentiaire et hospitalier.



Mon installation en Libéral s'est effectuée suite à un stage de Créateur d'Entreprise, en 2003, ET à ma formation complémentaire, en KINESIOLOGIE SPECIALISEE (one Brain , Brain Gym, stress release1999-2001) puis en EMDR en 2003 et 2004 avec David Servan Schreiber. A cela il faut ajouter une formation continue revalidante tous les 5 ans . Ensuite je me suis formée à la cohérence cardiaque et à l'EFT.

Pour compléter tout cela j'ai fait la formation aux Fleurs de Bach (Niv 1 et 2)



je suis membre de la FFKS (Fédération Française des Kinésiologies Spécialisées) et d'EMDR FRANCE et Praticienne en EFT Emotional Freedom Technics.



MON ACCOMPAGNEMENT SE CENTRE SUR la personne dans sa dimension physique, mentale et émotionnelle.

La gestion du stress et des traumatismes (victimologie) s'effectue dans une approche psycho-corporelle (psychosomatique) , dans le cadre d'une thérapie comportementale brève.



j'accompagne donc les situations de deuil, maladie, accident, abus, dépendance et tout traumatisme en lien avec les événements douloureux du passé.



Je travaille avec le petit enfant, l'adolescent et l'adulte.



mon rêve pour l'Avenir!!

Créer ou participer à la création d'un centre de Médecine Douce:

acupuncture, médecine chinoise, naturopathie, sophrologie, ostéopathie, shiatsu, réflexologie plantaire, massage, coaching santé...

Travailler en équipe en dynamisant un réseau de soin efficace, et respectueux du patient et de sa guérison



Mes compétences :

Praticienne EMDR FRANCE

Praticienne EFT

Kinésiologue

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

COHERENCE CARDIAQUE

FLEURS DE BACH