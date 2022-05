Quentin DE HEMPTINNE

Trilingue, ayant plus de 10 ans d’expériences professionnelles dans le secteur privé-public dans des fonctions de Contrôleur Financier, Chef de projet et Supply Chain Manager majoritairement dans des pays en voie de développement.





Vie a l'étranger: Nigeria (7 ans), Mexique (3 ans), Royaume-Uni (1 an), Liberia (1 an), Tchad (1 an), Israël/Palestine (1 an)



Mes compétences :

Afrique

Chef de projet

ERP

Espagnol

Finance

Humanitaire

International

Logistique

Logistique humanitaire

Manager

MBA

Microsoft Project

Supply chain