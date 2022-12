Decouard PERRINE

Diplômée en Septembre 2013 d'une licence professionnelle MATIC (Marketing des Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication), j'ai également obtenu mon BTS NRC (Négociation Relation Client) en Juillet 2010. Lors de mes différentes formations et expériences, j'ai pu étendre mes compétences en marketing, en stratégie Web et réseaux sociaux et également en négociation.



Mes compétences :

aime le contact

autonome

Capacité d'adaptation

Créative

Esprit d'initiative

Grande Capacité d'Adaptation

Initiative

polyvalente

Réactive

Relationnel