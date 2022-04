Deepooa NIZAM

Madame, Monsieur,



Ayant pour objectifs d’apporter mon savoir-faire et développer des nouvelles opportunités professionnelles, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de Directeur Qualité et Sourcing dans le secteur du textile mode.



J’ai occupé, au sein de la société Celio, et ce pendant plus de 20 ans les fonctions suivantes :

• Responsable Qualité zone Océan Indien

• Responsable Qualité et Sourcing du groupe

• Responsable du service Développement Produit

• Chef de projet Radio Fréquence et autres projets



Ces activités me donnent le rôle d’un tremplin entre les différents départements des Achats, Style, Sourcing et de l’entrepôt.



Fort de cette expérience, j’ai eu la possibilité de me déplacer de manière régulière sur différents sites de production sur des zones telles que l’Asie, l’Océan Indien, l’Europe de l’Est ou encore le bassin Méditerranéen et être, de ce fait, en contact permanent avec le terrain.

Mes missions m’ont amené à appréhender le métier dans sa globalité : du sourcing, de la mise au point de produits, du démarrage de production, de tests laboratoires sur matières premières et produits finis aux audits et contrôles de production.

Soucieux de la qualité, je suis aussi le garant du bon fonctionnement logistique du transport jusqu’à la livraison en entrepôt.

Par ces expériences, j’ai développé des compétences managériales en gérant des équipes de 3 à 20 personnes. Le management de proximité que j’adopte me permet de fédérer et motiver les équipes, les former et les faire monter en compétences en les rendant autonome et en les sensibilisant de manière transversale.



Passionné par mon métier et le textile, de nature dynamique, je sais être l’initiateur de projets dans le cadre des besoins de l'entreprise en termes de qualité, sourcing et de développement produit. J’ai d’ailleurs réalisé plusieurs cahiers des charges et assuré leurs bonnes applications auprès des différents prestataires et fournisseurs.



Je serais ravi de vous rencontrer afin de vous faire part de manière plus détaillée de mon parcours professionnel et répondre à vos éventuelles questions.