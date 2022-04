Défi DÉFI'LAND

DOMAINES DE COMPETENCES



Encadrement

Gestion d’une équipe de 45 employés.

Réunion, Briefs, Suivis individuels, Recrutement, Gestion des plannings, Gestion des carrières.



Relationnel

Stratégie Commerciale, relations clients, gestion des litiges.

Présentation de projets pour démarcher de nouveaux clients

Relations Fournisseurs (Hewlett-Packard, Acer, Toshiba, Fujitsu, Médion, Packard-Bell…)

Représentant du Comité d’Entreprise (organisation des œuvres sociales, arbres de noël pour les enfants, sorties avec les familles…)



Création et suivi de Projets

Elaboration et présentation de projets et d’outils de développement pour des clients (CARREFOUR, ORANGE)



Techniques

Diagnostics micro informatique toutes marques

Réparation, installation, configuration uc et portables

Configuration réseaux

Programmation HTML

Logiciels (Suite bureautique, retouche photo, ftp, html, internet, etc…)



