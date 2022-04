Deflache CAROLE

20 ans d’expérience dans la gestion de la paie au sein de PME et ETI à forte croissance dans le secteur des Services.

Mes principales réalisations :

• Mise en place de SIRH (CCMX, SAGE, HYPERVISION),

• Gestion du process paie (2500 Collaborateurs multi-sites)

• Création, management et animation d’un service paie (10 collaborateurs)

• Accompagnement et conseil auprès des équipes de direction et du management intermédiaire

Mes qualités :

• Organisation, rigueur, réactivité, écoute, agilité

Mes objectifs :

• Piloter et manager une équipe paie dans une organisation à taille humaine.

• Dans un métier à forte expertise technique, redonner sa place à l’humain.



Dans un contexte législatif qui connaît des évolutions majeures, la responsabilité des entreprises est de plus en plus engagée. Notre métier évolue, parlons-en pour construire ensemble ce futur.



Mes compétences :

Paie

SIRH

RH

Management

Conseil RH

Droit social

Payroll

Audit

Human Resources

Year-end

Bookkeeping

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage Accounting Software